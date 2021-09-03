الطبوبي يؤكد ضرورة إجراء استفتاء شعبي لإصلاح النظام السياسي

شدد اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على أنه من غير الممكن العودة لما قبل 25 جويلية.



واعتبر الطبوبي خلال إشرافه في باجة على إمضاء اتفاقية الزيادة في أجور عمال مصنع الكوابل الألماني، أن المشكل الأساسي في تونس هو المنظومة السياسية والدستورية.



وأكد نور الدين الطبوبي في تصريح لاذاعة لشمس أف أم، ضرورة إجراء استفتاء شعبي لإصلاح النظام السياسي.



كما اعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.



