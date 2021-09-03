أكد أنها أقل بكثير من 100 مليون د : شوقي الطبيب يكشف 'مصدر ثروة زوجته

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأسبق شوقي الطبيب في تدوينة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الخاص على فايسبوك، أن جميع مكاسب زوجته مريم بن عزوز انجرت لها بالارث من والديها.
ويأتي ذلك عقب تصريحات رئيس الجمهورية حول ثروة زوجة أحد المحامين البالغة 100 مليون دينار رغم أنّها ''عاطلة عن العمل''، دون أن يكشف الرئيس عن هوية المحامي.
وأضاف أن جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت بتاريخ سابق لتعيينه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جانفي 2016 ولزواجهما في نوفمبر 2017 مشددا على أن بعضها وأهمها يعود لأكثر من عشرين سنة.
وتابع " من المتاح واليسير جدا التثبت في ذلك من خلال الولوج الى قواعد بيانات بعض المصالح والادارات العمومية...او بالاطلاع على على تصريحي انا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودع لدى محكمة المحاسبات وعلى ملف الشكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد لدى النيابة العمومية بتونس سنة 2018متهما زوجتي بالفساد وتبيض الاموال بالاستناد الى لائحة ممتلكاتها والتي ختمت بالحفظ بعد سماع المشتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة من كل سند كما تثبته الشهادة المصاحبة والمسلمة في اوت 2018."
وأوضح الطبيب أنه لم تحصل اية زيادة في مكاسبه ومكاسب زوجته منذ تعيينه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بل على العكس تماما والتثبت من ذلك يسير ومتاح أيضا.و
وختم بالقول "في جميع الأحوال فان القيمة الجملية لمكاسبها ومكاسبي مجتمعة هي اقل بكثير وكثير جدا...جدا...من الـ 100 مليار التي تناقلتها الصفحات المشار اليها ونضع على ذمة القضاء او اي سلطة عمومية او اي بحث صحفي استقصائي المؤيدات الكاملة المثبتة لذلك... وربي يبقي علينا ستره وعلى البلاد...".
ويأتي ذلك عقب تصريحات رئيس الجمهورية حول ثروة زوجة أحد المحامين البالغة 100 مليون دينار رغم أنّها ''عاطلة عن العمل''، دون أن يكشف الرئيس عن هوية المحامي.
وأضاف أن جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت بتاريخ سابق لتعيينه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جانفي 2016 ولزواجهما في نوفمبر 2017 مشددا على أن بعضها وأهمها يعود لأكثر من عشرين سنة.
وتابع " من المتاح واليسير جدا التثبت في ذلك من خلال الولوج الى قواعد بيانات بعض المصالح والادارات العمومية...او بالاطلاع على على تصريحي انا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودع لدى محكمة المحاسبات وعلى ملف الشكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد لدى النيابة العمومية بتونس سنة 2018متهما زوجتي بالفساد وتبيض الاموال بالاستناد الى لائحة ممتلكاتها والتي ختمت بالحفظ بعد سماع المشتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة من كل سند كما تثبته الشهادة المصاحبة والمسلمة في اوت 2018."
وأوضح الطبيب أنه لم تحصل اية زيادة في مكاسبه ومكاسب زوجته منذ تعيينه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بل على العكس تماما والتثبت من ذلك يسير ومتاح أيضا.و
وختم بالقول "في جميع الأحوال فان القيمة الجملية لمكاسبها ومكاسبي مجتمعة هي اقل بكثير وكثير جدا...جدا...من الـ 100 مليار التي تناقلتها الصفحات المشار اليها ونضع على ذمة القضاء او اي سلطة عمومية او اي بحث صحفي استقصائي المؤيدات الكاملة المثبتة لذلك... وربي يبقي علينا ستره وعلى البلاد...".
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 231758