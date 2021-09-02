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الدستوري الحر يرفض تلبية دعوة من سفير الولايات المتحدة الأمريكية

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Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 20:05قراءة: 0 د, 17 ث
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه تلقي دعوة من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لحضور النائب ثامر سعد مائدة مستديرة بين برلمانيين والوفد البرلماني الأمريكي الذي سيحل بتونس هذه الأيام، واعلن الحزب أنه في إطار احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية-التونسية، فان الحزب الدستوري الحرّ رفض الاستجابة للدعوة الأمريكية لحضور المائدة المستديرة المذكورة.

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