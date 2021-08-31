القبض على مقتحم فضاء تجاري بحي التضامن كان هدّد العاملات وسلب 8 آلاف دينار

تمكن أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن عصر اليوم من إلقاء القبض على شاب عشريني تورط صباح اليوم الثلاثاء في اقتحام فضاء تجاري معروف بجهة حي التضامن وتهديد العاملات بالفضاء بواسطة ساطور وسكين قبل أن يجبرهن على تسليمه مبلغ 8000 دينار ويلوذ بالفرار.



ووفق اذاعة موزاييك, أفادت الأبحاث المجراة أن اعوان الحرس الوطني وبعد الاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة وسماع تصريحات شهود عيان أمكن لهم تحديد هوية المظنون فيه، والمنزل الذي تحصن به ومداهمته وإلقاء القبض وحجز جزء هام من المسروق.





وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء .



المصدر - موزاييك



