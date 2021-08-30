منظمات تدين تسليم تونس للاجئ سياسي جزائري

ادانت منظمات حقوقية تسليم تونس لللاجئ السياسي الجزائري سليمان بو حفص ، مطالبين الدولة بتقديم توضيحات للرأي العام
ولم تصدر تونس اي موقف رسمي بخصوص الموضوع، الذي تناقلته أمس الاحد وسائل اعلام جزائرية،حيث اكدت ان السلطات التونسية سلمت لنظيرتها الجزائرية بوحفص حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء.
وينتمي بو حفص إلى حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك) والتي تصنّفها السلطات الجزائرية في قائمة التنظيمات الإرهابية
وقد منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في تونس صالحة الى سبتمبر 2022
اقرأ أيضا: من هو الناشط سليمان بوحفص ؟
واكدت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها اليوم الإثنين ، ان شهود عيان افادوا بان سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 اوت الجاري إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وشددت على ان الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.
واستنكرت عملية تسليم تونس للاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية.
ودعت الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.
واعتبرت ان إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي ان يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم .
وفي ما يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية بناء للإعلام والتنمية
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية ادرار للثقافة الامازيغية بالدويرات
منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية التضامن المدني
منتدى تونس للتمكين الشبابي
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان دعم
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
جمعية وشم
جمعية الكرامة (صوت الضحايا)
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية تكلم من أجل حرية التعبير
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية البوصلة
فيديرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
منظمة المادة 19
مركز تونس لحرية الصحافة
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية تماقيت للجقوق والحريات والثقافة الامازيغية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة
الجمعية التونسية لمساندة الاقليات
منظمة محامون بلا حدود
أصوات نساء
مجموعة حقوق الاقليات الدولية
جمعية متطوعون
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية التونسيين بفرنسا
ولم تصدر تونس اي موقف رسمي بخصوص الموضوع، الذي تناقلته أمس الاحد وسائل اعلام جزائرية،حيث اكدت ان السلطات التونسية سلمت لنظيرتها الجزائرية بوحفص حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء.
وينتمي بو حفص إلى حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك) والتي تصنّفها السلطات الجزائرية في قائمة التنظيمات الإرهابية
وقد منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في تونس صالحة الى سبتمبر 2022
اقرأ أيضا: من هو الناشط سليمان بوحفص ؟
واكدت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها اليوم الإثنين ، ان شهود عيان افادوا بان سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 اوت الجاري إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وشددت على ان الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.
واستنكرت عملية تسليم تونس للاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية.
ودعت الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.
واعتبرت ان إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي ان يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم .
وفي ما يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية بناء للإعلام والتنمية
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية ادرار للثقافة الامازيغية بالدويرات
منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية التضامن المدني
منتدى تونس للتمكين الشبابي
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان دعم
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
جمعية وشم
جمعية الكرامة (صوت الضحايا)
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية تكلم من أجل حرية التعبير
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية البوصلة
فيديرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
منظمة المادة 19
مركز تونس لحرية الصحافة
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية تماقيت للجقوق والحريات والثقافة الامازيغية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة
الجمعية التونسية لمساندة الاقليات
منظمة محامون بلا حدود
أصوات نساء
مجموعة حقوق الاقليات الدولية
جمعية متطوعون
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية التونسيين بفرنسا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231531