منظمات تدين تسليم تونس للاجئ سياسي جزائري

ادانت منظمات حقوقية تسليم تونس لللاجئ السياسي الجزائري سليمان بو حفص ، مطالبين الدولة بتقديم توضيحات للرأي العامولم تصدر تونس اي موقف رسمي بخصوص الموضوع، الذي تناقلته أمس الاحد وسائل اعلام جزائرية،حيث اكدت ان السلطات التونسية سلمت لنظيرتها الجزائرية بوحفص حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء.وينتمي بو حفص إلى حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك) والتي تصنّفها السلطات الجزائرية في قائمة التنظيمات الإرهابيةوقد منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في تونس صالحة الى سبتمبر 2022واكدت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها اليوم الإثنين ، ان شهود عيان افادوا بان سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 اوت الجاري إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة.وشددت على ان الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.واستنكرت عملية تسليم تونس للاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية.ودعت الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.واعتبرت ان إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي ان يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم .الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيينالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفرديةجمعية بناء للإعلام والتنميةجمعية بيتيالجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتجمعية ادرار للثقافة الامازيغية بالدويراتمنظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطيجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرةجمعية فنون وثقافات بالضفتينجمعية التضامن المدنيمنتدى تونس للتمكين الشبابيمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان دعماللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونسجمعية وشمجمعية الكرامة (صوت الضحايا)الشبكة التونسية للعدالة الانتقاليةجمعية تكلم من أجل حرية التعبيرالجمعية التونسية للوقاية الايجابيةجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنيةجمعية البوصلةفيديرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتينالائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدامالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيباتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العملجمعية تفعيل الحق في الاختلافمنظمة المادة 19مركز تونس لحرية الصحافةالجمعية التونسية للحراك الثقافيجمعية تماقيت للجقوق والحريات والثقافة الامازيغيةالجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعيةجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحرياتلجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكااتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنةالجمعية التونسية لمساندة الاقلياتمنظمة محامون بلا حدودأصوات نساءمجموعة حقوق الاقليات الدوليةجمعية متطوعوندمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواةجمعية التونسيين بفرنسا