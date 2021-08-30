من هو الناشط سليمان بوحفص؟

اكدت وسائل اعلام جزائرية اليوم الاثنين 30 جويلية 2021 ان تونس سلمت الناشط الجزائري سليمان بوحفص الى السلطات الجزائرية على خلفية ملاحقته في قضية متعلقة بعلاقته مع حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك) والتي تصنفها السلطات في قائمة التنظيمات الارهابية.

وكشفت صحيفة “inter-lignes” يوم امس الجمعة ان تونس سلمت الناشط الجزائري منذ يوم 25 اوت الجاري ونقلت عن مصادر امنية تاكيدها ان الاخير يقبع منذ يوم امس رهن الايقاف لدى الشرطة بالعاصمة الجزائرية في انتظار مثوله امام محكمة سيدي امحمد .

واضافت نقلا عن ذات المصادر انه تم ايقاف بوحفص لعلاقاته مع رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل فرحات مهني وان علاقته وثيقة بهذا الاخير نظرا للاتصالات المسترسلة بينهما لتبادل المعلومات حول تطور الوضع”.

واشارت الصحيفة الى ان الامني السابق سليمان بوحفص تم ايقافه يوم 31 جويلية سنة 2016 ومحاكمته بتهمة ازدراء الاسلام والنبي محمد والمجاهرة بديانته المسيحية.

وذكرت بانه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في المحكمة الابتدائية قبل ان يتم الحط من العقوبة الى 3 سنوات في الاستئناف ليغادر السجن بعد 20 شهرا اثر انتفاعه بعفو رئاسي بمناسبة عيد الاستقلال.

واكدت ان سليمان بوحفص انتقل الى تونس قبل بضعة اسابيع وانه اتصل بالمفوضية السامية لشؤون الاجئين التابعة للامم المتحدة ليطالب بالحصول على وضعية لاجىء سياسي.

ونقلت عن ابنته “تيللي” تاكيدها انه تمت مصادرة جميع وثائق والدها باستثناء بطاقة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وانها تجهل سبب ايقافه او من تولى ايقافه.

واضافت ان الشرطة التونسية تتولى بدورها التحقيق في ظروف وملابسات ايقاف والدها.



وينحدر سليمان بوحفص الذي اعتنق المسيحية منذ 20 سنة من ولاية سطيف ويبلغ من العمر 53 سنة وعرف عنه خوضه في المسائل الدينية عبر عدة صفحات يديرها على “فايسبوك”.



ويكتنف الغموض عملية ايقافه باعتبار انه كان يتواجد في تونس للمطالبة باللجوء السياسي ويتداول منذ مساء يوم امس انه تم اختطافه بمقر اقامته بحي التحرير بتونس.





