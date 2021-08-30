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اعلامي جزائري يحذّر من ظاهرة الخبراء الأمنين والمحليلين في تونس ودورهم في تأزيم الوضع بتصريحات غير مسؤولة تتهم ليبيا بالارهاب‎‎

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 12:26قراءة: 1 د, 0 ث
حذّر الاثنين 30 اوت، الاعلامي الجزائري عثمان ليحاني مما أسماها ظاهرة المحللين والخبراء الأمنيين في تونس وشدد على ضرورة تحليهم بالمسؤولية في نقل الاخبار خاصة في علاقة بالتصريحات الأخيرة والحديث عن إرهابيين من ليبيا يسعون للتسلل الي تونس.

وأكد ليحاني على ضرورة تحلي الصحفيين التونسيين بالمسؤولية وتجنب الادلاء بتصريحات تؤزم الأوضاع معتبرا في المقابل أنه كان على رئيس الحكومة الليبية عدم التسرع والاعتماد فقط على التصريحات الرسمية.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أكد في كلمة للشعب الليبي مساء الجمعة أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب.
وذكر الدبيبة أنه أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي، مشددا على أن الحكومة تسعى لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.


وقال: "لن نقبل باتهامنا بالإرهاب.. أنتم من جلب لنا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام. نحن شعب حر ولا يمكن أن نقبل اتهامنا بالإرهاب وأنتم حاسبوا أنفسكم يا من تتهموننا بالإرهاب".

وأضاف: "بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون.. لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا في بعض الدول الجارة".

الفيديو: الدقيقة 19



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