الالعاب البارلمبية- طوكيو - "فخور برفع العلم التونسي في الافتتاح وكلي ثقة و اصرار على التتويج البارالمبي" ( وليد كتيلة)

افتتحت يوم امس دورة الالعاب البارلمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو بمشارك تونس الممثلة في الدورة البارالمبية ب25 رياضيا ورياضية في ثلاثة اختصاصات ( العاب القوي وتنس الطاولة و الترياتلون).

ورفع العلم التونسي في حفل الافتتاح كل من البطلين البارالمبيين وليد كتيلة وروعة التليلي.



ويعد وليد كتيلة ابرز المرشحين للصعود على منصة التتويج في صنفه (تي 34 ) .وقد سافر كتيلة الى طوكيو يحمل امال التونسيين في تجديد التالق في المحفل البارالمبي الذي يشارك فيه قرابة 4400 رياضي ورياضية من 160 بلدا



واكد وليد كتيلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) فجر اليوم انه فخور بحمل العلم التونسي في حفل افتتاح دورة الالعاب البارالمبية بطوكيو امس بمعية البطلة روعة التليلي مشيرا الى انه يخوض الدورة البارلمبية بطوكيو وكله ثقة واصرار على الصعود على منصة التتويج البارالمبي .

ولاحظ ان فارق التوقيت كبير بين تونس وطوكيو ( 8 ساعات) وهو امر " مقلق " حسب قوله مشيرا الى تشدد المنظمين في تطبيق بنود البروتوكول الصحي . وقال انه يحاول التاقلم مع الاوضاع ويواصل التركيز من اجل تحقيق نتائج مشرفة

مضيفا ان رهان عناصر المنتخب الوطني هو العودة بكم هائل من المداليات الى تونس وتشريف الرياضة الوطنية .



ويذكر ان وليد كتيلة يخوض منافسات الدورة البارلمبية حسب الجدول التالي:

- يوم 29 اوت الجاري- تصفيات سباق 100 متر (تي 34 ) ثم يوم 30 اوت الجاري نهائي السباق

- يوم 3 سبتمبرالمقبل - تصفيات سباق 800 متر( تي 34 ) ثم يوم 4 سبتمبر نهائي السباق.



وكان البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة حقق في ماي الماضي انجاز هاما بتحطيمه للرقم القياسي العالمي لسباق 800 متر كراسي (تي34)، ضمن منافسات ملتقى دولي بسويسرا .

وقد انطلقت مسيرة وليد كتيلة العداء على الكراسي ( 35 سنة) مع السباقات عام 2003 وتوفق بعد 9 سنوات من المثابرة في ان يقطف ثمار عمله وان يرسم لنفسه مسيرة حافلة بالتتويجات العالمية والبارالمبية .

وفضلا عن تتويجاته في بطولات ودورات عالمية فازوليد كتيلة بثلاث ميداليات ذهبية بارالمبية حيث توج في الألعاب البارالمبية بلندن 2012 بالميدالية الذهبية في سباقي 100 متر و200 متر . كما توج بالميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 (إختصاص 100 متر) وفضية في سباق 800 م.



وفرض كتيلة نفسه الافضل وطنيا عندما فاز بكل دورات جوائزالاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) منذ 2012 ( اختصاص رياضة بارالمبية) حيث اختاره الصحفيون الرياضيون والفنيون في تونس بالاجماع كافضل رياضي بارالمبي. كما توج بجوائز عربية.





