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رياض جراد: لست معنيّا بأي منصب في الحكومة الجديدة

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 09:33قراءة: 0 د, 24 ث
نفى الثلاثاء 24 أوت، كرونيكور قناة التاسعة المقرب من قصر قرطاج رياض جراد، ما تم تداوله حول تعيينه ناطقا رسميا باسم الحكومة الجديدة.

وقال جراد "أشكر كل من تداول و روج ، عن حسن نية و كذلك عن سوء نية ، خبر تعييني ناطقا رسميا باسم الحكومة التي لم تتشكل بعد.

وتابع قائلا "أعلنها صراحة أني لست معنيا بأي منصب كان ، و أني إخترت أن أكون جنديا لمشروع الرئيس قيس سعيد و هو مشروع لازال في بدايته"


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