رياض جراد: لست معنيّا بأي منصب في الحكومة الجديدة

نفى الثلاثاء 24 أوت، كرونيكور قناة التاسعة المقرب من قصر قرطاج رياض جراد، ما تم تداوله حول تعيينه ناطقا رسميا باسم الحكومة الجديدة.وقال جراد "أشكر كل من تداول و روج ، عن حسن نية و كذلك عن سوء نية ، خبر تعييني ناطقا رسميا باسم الحكومة التي لم تتشكل بعد.وتابع قائلا "أعلنها صراحة أني لست معنيا بأي منصب كان ، و أني إخترت أن أكون جنديا لمشروع الرئيس قيس سعيد و هو مشروع لازال في بدايته"