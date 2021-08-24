لطفي المرايحي لقيس سعيد : وينو الخطر الداهم ولماذا لم توقف الحيتان الكبيرة والميّة تكذّب الغطّاس

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عليه أن يستعين بمستشارين في الاقتصاد حتى يمكنه مكافحة الفساد.وأضاف لطفي المرايحي " قيس سعيد ليس له قدرة على الإنصات والى حد الآن لم يوقف الحيتان الكبيرة وانما يريد تصفية حساباته مع بعض النواب المساكين مثل ياسين العياري".وتابع المرايحي " كما يقول المثل المصري " المية تكذب الغطاس" ونحن ننتظر وعود ىرئيس الجمهورية بالإصلاح وتحسين الأوضاع".