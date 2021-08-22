سعيد الخزامي: أبلغت السلطات بمخطط النهضة لاستعادة الحكم بمشاركة عناصر من حركة حماس يتدربون في ليبيا!؟؟

جدّد السبت 21 أوت، المدير السابق للقناة الوطنية الاولى تأكيده على الرواية التي قدمها مؤخرا حول استعداد حركة حماس للمشاركة في مخطط اعمال عنف في تونس لتعطيل قرارات رئيس الجمهورية.
وقال الخزامي انه أعلم السلطات بالمعلومات التي تحصل عليها بخصوص المخطط الذي يحمل اسم "استرداد الحكم في تونس" والذي يتم التحضير له بعلم قيادي في النهضة تولى مسؤولية كبيرة في الحكم حسب تعبيره.
واعتبر الخزامي ان هناك تجانسا بين المعلومات التي قدمها للسلطات الأمنية مع المخطط الذي تحدث عنه رئيس الجمورية لاغتياله مشيرا الي أن المخطط الذي تشارك فيه حماس هدفه اغتيال الرئيس.
وأثارت رواية الخزامي عديد التفاعلات الساخرة وقال النشطاء ان عناصر حماس سيدخلون عبر انفاق لطفي العماري وعلق اخرون بالقول "اصرار مدير تونس 7 السابق على اقحام حركة حماس في سيناريو خيالي هدفه واضح وهو أن سعيد الخزامي "يحيّر في اسمو" لعلّ وعسى!!!...
وقال الخزامي انه أعلم السلطات بالمعلومات التي تحصل عليها بخصوص المخطط الذي يحمل اسم "استرداد الحكم في تونس" والذي يتم التحضير له بعلم قيادي في النهضة تولى مسؤولية كبيرة في الحكم حسب تعبيره.
واعتبر الخزامي ان هناك تجانسا بين المعلومات التي قدمها للسلطات الأمنية مع المخطط الذي تحدث عنه رئيس الجمورية لاغتياله مشيرا الي أن المخطط الذي تشارك فيه حماس هدفه اغتيال الرئيس.
وأثارت رواية الخزامي عديد التفاعلات الساخرة وقال النشطاء ان عناصر حماس سيدخلون عبر انفاق لطفي العماري وعلق اخرون بالقول "اصرار مدير تونس 7 السابق على اقحام حركة حماس في سيناريو خيالي هدفه واضح وهو أن سعيد الخزامي "يحيّر في اسمو" لعلّ وعسى!!!...
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