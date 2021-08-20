سعيّد: 'نحينا والي بن عروس..لازم واحد يخدم المواطنين موش الكناطرية'

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مقر إحدى شركات بيع مواد البناء بفوشانة من ولاية بن عروس اليوم الجمعة 20 أوت 2021، وقال "أي واحد في تونس يحتكر حديد أو مواد مدرسية أو غذائية سيتحمل مسؤوليته".وتابع "من يحتكر الحديد سيواجه بحديد القانون واللي يتصور روحو بش يلعب بقوت وغذاء التونسيين غالط".وأضاف "مش حتى يجي رئيس الدولة بش يتحدث مرة عالحديد ومرة عالبصل ومرّ{ة البطاطا.. الاحتكار والناس اللي تكدس في الملايين من عرق التونسيين هؤلاء لامكان لهم في تونس".وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّه تمّ إعفاء والي بن عروس من مهامه بسبب ظاهرة الاحتكار في الجهة، قائلا ''الوالي اليوم تم اعفاؤه من مهامه حتى يجي والي جديد يخدم المواطنين مش يخدم الكناطرية".