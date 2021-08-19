المكي يرفع قضية بجريدة الشروق بعد أن اتهمته بنقل أسلحة من تركيا إلى ليبيا

هاجم القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك جريدة الشروق واصفا اياها بجريدة المجاري.
وقال المكي "الشروق نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020.
وقرر المكي مقاضاة الجريدة بسبب ما وصفها بالاكاذيب.
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" الشروق نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020.
وقال المكي "الشروق نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020.
وقرر المكي مقاضاة الجريدة بسبب ما وصفها بالاكاذيب.
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231044