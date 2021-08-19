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المكي يرفع قضية بجريدة الشروق بعد أن اتهمته بنقل أسلحة من تركيا إلى ليبيا

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 20:42قراءة: 1 د, 6 ث
هاجم القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك جريدة الشروق واصفا اياها بجريدة المجاري.
وقال المكي "الشروق نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020.
وقرر المكي مقاضاة الجريدة بسبب ما وصفها بالاكاذيب.

وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" الشروق نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020.
ألا تدرين يا كاذبة أن تصدير الأدوية من مشمولات الخواص تحت إشراف وزارة التجارة ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك؟ يا جاهلة
ألا تدرين يا كاذبة أنك هكذا تتهم قطاعة الصحة كاملا ،من استقبل ومن صدر ومن ومن...
ألا تدرين يا كاذبة أنك تتهمين الديوانية والأمن انهم لم يكتشفون الأسلحة في الحدود التي دخلت منها والحدود التي خرجت منها
ألا تدرين يا كاذبة أنك أكبر جريدة تآمرت على أحلام التونسيين مع الأنظمة المستبدة المتساقطة
ألا تدرين يا كاذبة أنك ساهمت بقسط كبير في وجود الاعلام التونسي في المرتبة 223 عالميا من حيث صدقية الخبر؟
الكذب إلى أين يا كاذبة يا مزورة يا عديمة الذوق والأخلاق
يا جريدة المجاري
ليست هذه المرة الأولى بل هي صناعتك
سأقاضيك يا كاذبة.
تكذبين وتعلمين أنك تكذبين"




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