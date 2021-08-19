النائب جوهر المغيربي يعلق نشاطه داخل قلب تونس

أعلن النائب عن حزب قلب تونس جوهر المغيربي، اليوم الخميس 19 أوت 2021، تعليق نشاطه داخل هياكل الحزب.وقال المغيربي تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك، ان هذا القرار جاء "لظروف شخصية".وكتب المغيربي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:" أعلن تعليق نشاطي داخل هياكل الحزب، وبالمناسبة أجدد شكري وامتناني لكافة الأعضاء..السيد المحترم رئيس حزب قلب تونسالسادة أعضاء كتلة حزب قلب تونسالسيد رئيس الكتلة المحترميشرفني أن أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعا من دعم متواصل وحسن معاملة خلال فترة نشاطي السياسي مع كتلة حزب قلب تونس وباقي هياكله.وأتقدم لكم بطلب "تعليق نشاطي داخل الهياكل" وذلك لظروف شخصية.والسلامجوهر المغيربي"