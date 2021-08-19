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النائب جوهر المغيربي يعلق نشاطه داخل قلب تونس

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 13:06قراءة: 0 د, 33 ث
أعلن النائب عن حزب قلب تونس جوهر المغيربي، اليوم الخميس 19 أوت 2021، تعليق نشاطه داخل هياكل الحزب.
وقال المغيربي تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك، ان هذا القرار جاء "لظروف شخصية".

وكتب المغيربي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" أعلن تعليق نشاطي داخل هياكل الحزب، وبالمناسبة أجدد شكري وامتناني لكافة الأعضاء..
السيد المحترم رئيس حزب قلب تونس
السادة أعضاء كتلة حزب قلب تونس
السيد رئيس الكتلة المحترم
يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعا من دعم متواصل وحسن معاملة خلال فترة نشاطي السياسي مع كتلة حزب قلب تونس وباقي هياكله.
وأتقدم لكم بطلب "تعليق نشاطي داخل الهياكل" وذلك لظروف شخصية.
والسلام
جوهر المغيربي"


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