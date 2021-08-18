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تعيين مدير عام جديد للأمن الوطني وآمر جديد للحرس الوطني

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 20:02قراءة: 0 د, 19 ث
قرر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاربعاء، إدخال تغييرات على رأسي سلكي الأمن والحرس الوطنيين، وذلك بتعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية، في أعقاب استقبال قيس سعيد، بعد ظهر الأربعاء، بقصر قرطاج، للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.





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