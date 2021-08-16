الفرجاني: مبدئيا 29 أوت يوم وطني ثالث للذين تخلّفوا عن التلقيح يومي 08 و15

اعتبر المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني اليوم الإثنين 16 أوت 2021، أن تونس سجلت يوم أمس وفي إطار اليوم الثاني للتلقيح المكثف، رقما قياسيا جديدا على مستوى عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.



وكانت وزارة الصحة أعلنت ليلة أمس عن تلقيح 594141 شخصا من الفئة العمرية 18-39 سنة، وفي هذا السياق أفاد الفرجاني في تتصريح لاذاعة شمس أن الرقم النهائي سيتم الإعلان عنه صبيحة اليوم لأن بعض المراكز واصلت العمل إلى ما بعد السابعة من مساء أمس إضافة إلى أن مراكز أخرى عرفت اشكاليات على مستوى الربط بالانترنات.



وأكد الفرجاني أنه سيتم العمل على تنويع حملة التلاقيح، مشيرا إلى أنه وبحلول شهر أكتوبر يمكن بلوغ تلقيح نسبة 50 بالمائة من التونسيين.



مبدئيا 29 أوت يوم وطني ثالث للذين تخلّفوا عن التلقيح



وقال الفرجاني، إنه سيتم العمل على تنويع حملة التلاقيح من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ومن فئات عمرية مختلفة.



وذكر مصطفى الفرجاني أنه ومبدئيا سيكون يوم 29 أوت يوما وطنيا ثالثا للتلقيح سيُخصص للمتخلفين عن التطعيم من الفئتين العمريتين 18-39 سنة و40 سنة فما فوق.



وأضاف أن الجرعة الثانية للفئة 40 سنة فما فوق ستكون يوم 05 سبتمبر 2021.



وتابع أنه تم تقديم حوالي 5 ملايين جرعة تلقيح، مشيرا إلى أنه من الضروري المواصلة على نفس النسق من أجل تدارك التأخير الحاصل في تونس على مستوى التلاقيح.



