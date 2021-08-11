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رئيس الدولة يتفقد مركزي تبريد منتجات فلاحية ويصف مسالك التوزيع بمسالك التجويع

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 20:24قراءة: 0 د, 48 ث
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء ، زيارة تفقدية لمركزين لتبريد المنتجات الفلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.
وشدد رئيس الدولة على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، مؤكدا انه سيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية نشرته مساء اليوم..

وأكد رئيس الجمهورية بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والاضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.

ووفق شريط فيديو نشرته رئاسة اجمهورية ، وصف رئيس الدولة "مسالك التوزيع بانها مسالك لتجويع التونسيين " مشددا على ان " تلك المسالك انتهت" مشيرا الى ان الفلاحين يعانون وكذلك المستهلكون في حين يجمع البعض المليارات .

وحذر رئيس الدولبة من يريدون اشعال النيران في الغابات و الاسعار وقال انه "سيحترقون بتلك التيران"،حسب تعبيره.



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