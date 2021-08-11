علي العريض: نتحمل القسط الأكبر من مسؤولية الأزمة في تونس

قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بان الحركة تتحمل جزءا من الأزمة السياسية في البلا وفي الإخفاق في إدارة الدولة.
واوضح العريض في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان " الحركة تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية مع تمسكها بمربع الحكم، بأية تحالفات وبأي ثمن، مع أن دور المعارضة كان يمكن أن يكون مفيدا لها أكثر وللبلاد".
لكن العريض حمل كذلك الأطراف السياسية الأخرى مسؤولية الازمة.
وكتب العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" "هل الحركة تتحمّل وحدها مسؤولية ما حدث؟
واوضح العريض في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان " الحركة تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية مع تمسكها بمربع الحكم، بأية تحالفات وبأي ثمن، مع أن دور المعارضة كان يمكن أن يكون مفيدا لها أكثر وللبلاد".
لكن العريض حمل كذلك الأطراف السياسية الأخرى مسؤولية الازمة.
وكتب العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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