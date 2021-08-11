علي العريض: نتحمل القسط الأكبر من مسؤولية الأزمة في تونس

" "هل الحركة تتحمّل وحدها مسؤولية ما حدث؟

بالتأكيد لا، ولكنها تتحمّل القسط الأكبر منها مع تمسكها بمربع الحكم، بأية تحالفات وبأي ثمن، مع أن دور المعارضة كان يمكن أن يكون مفيدا لها أكثر وللبلاد.

للآخرين أيضا نصيبهم الوفير من المسؤولية، خاصة أولئك الذين سعوا إلى إقصائها كيف ما كان بعد أن فشلوا في منازلتها عبر صناديق الاقتراع.

النتيجة أن التجربة الديمقراطية، بل والوطن، هو من يدفع الثمن وليس الحركة فقط، دون أن نُغفل بالتأكيد التدخلات الخارجية التي أرادت هدم النموذج التونسي المتميز، والتي سيأتي اليوم الذي ستنفضح فيه أكثر أمام الجميع وبالتفصيل، وتلك قصة محزنة أخرى"

قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بان الحركة تتحمل جزءا من الأزمة السياسية في البلا وفي الإخفاق في إدارة الدولة.واوضح العريض في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان " الحركة تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية مع تمسكها بمربع الحكم، بأية تحالفات وبأي ثمن، مع أن دور المعارضة كان يمكن أن يكون مفيدا لها أكثر وللبلاد".لكن العريض حمل كذلك الأطراف السياسية الأخرى مسؤولية الازمة.