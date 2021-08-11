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رضوان المصمودي يستقيل من المكتب السياسي لحركة النهضة

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 17:22قراءة: 0 د, 22 ث
اعلن الاربعاء 11 أوت، القيادي بحركة النهضة رضوان المصمودي إستقالته من المكتب السياسي للحركة.
وقال المصمودي انه اتخذ قرار الاستقالة ليتفرّغ للدفاع عن الديمقراطيّة بعيدًا عن الصراعات و الضوابط الحزبيّة و التجاذبات السياسيّة.
وتأتي استقالة المصمودي بعد حوالي أسبوعين من استقالة خليل البرعومي، الذي انسحب من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة، احتجاجا على ما وصفه ''عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 جويلية 2021.


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