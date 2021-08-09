بعد تعكر حالته الصحية : سهام العيادي والجريء يؤكدان متابعتهما لملف طارق ثابت

الجريء يؤكد متابعة الجامعة لملف طارق ثابت

أكّدت وزيرة الشباب و الرياضة الادماج المهني بالنيابة سهام العيادي أن الوزارة مستعّدة للتدّخل و إعادة مدرب الهلال الليبي طارق ثابت من ليبيا إلى تونس بعد تعكّر حالته الصحية و ونقله إلى مصحة في مدينة بنغازي.و أشارت الوزيرة في اتصال هاتفي مع اذاعة موزاييك أن وزارة الشباب و الرياضة و الادماج المهني ستتواصل مع عائلة طارق ثابت من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.يذكر أن صهر طارق ثابت كان قد طلب خلال مداخلته في برنامج ريكاب سبور يوم الاثنين 9 أوت 2021 السلطات التدخّل من أجل إعادة طارق ثابت إلى تونس و هو ما استجابت له الوزارة على الفور.يشار أنه تم ليلة الأحد إدخال طارق ثابت إلى مصحة في مدينة بنغازي بعد تعكّر حالته الصحية .من ناحية أخرى أكد رئيس الجامعة وديع الجريء على صفحته الرسمية في الفايسبوك أن الجامعة بصدد متابعة الموضوع وأنه إقترح على طارق ثابت العودة إلى تونس لتلقي العلاج إلا أنه رفض وأكد أنه يخضع لعناية متميزة في ليبيا .