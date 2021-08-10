الإفراج عن النائب سعيد الجزيري

تم اليوم الإفراج على النائب صاحب إذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري .وقد أمن الجزيري بثا مباشرا من مقر إذاعته .ومن المنتظر أن تكون غدا الأربعاء جلسة مكافحة بين ممثل الهايكا والنائب المجمد.وكان نضال التّليلي، الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، أكد أمس الاحتفاظ بالنّائب سعيد الجزيري على خلفيّة كسر تشميع غرفة بثّ الإذاعة الموجودة بولاية زغوان، في شهر مارس 2021، موضّحا أنه تم الاحتفاظ بالجزيري الآن، نظرا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، بعد أن اعتصم سابقا بهذه الحصانة كتابيّا.وأوضح التليلي في تصريح اعلامي أمس الاثنين، أنّه تم الاحتفاظ بالجزيري، بعد أن قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، بنقض حكم سابق لفائدة إذاعة القرآن الكريم (حكمت به له المحكمة الابتدائيّة بزغوان)، لدى محكمة الاستئناف بولاية نابل، ملاحظا أنّ قرار محكمة الاستئناف بنابل، يعدّ حكما نهائيا وقابلا للتنفيذ، بقطع النّظر عن التّعقيب الذي تقدّمت به الإذاعة.يُذكر أن فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان، كانت قد استدعت، في شهر أفريل 2021، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمامها، على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية "القرآن الكريم''، النائب سعيد الجزيري، بتهمة "السرقة ومحاولة الاغتيال" وذلك إثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، في إطار قانوني صرف وفي إطار الصلاحيات التي تملكها الهيئة.وكان أعوان الهايكا، مرفوقين بمأموري الضابطة العدلية، تولّوا في 17 مارس 2021، تنفيذ قرار حجز تجهيزات البث التابعة لإذاعة "القرآن الكريم"، لاستمرارها في مواصلة البث دون ترخيص، بجبل زغوان، في حين تعذّر استكمال إجراءات الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس، بعد أن تصدّى صاحب هذه القناة غير القانونية، لعملية الحجز، بتعلة أنه محل سكناه وعلى اعتبار أن له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية، قبل أن يتقدّم بشكاية ضد الهايكا.وكان رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد أقرّ يوم 25 جويلية 2021، تدابير استثنائيّة من بينها رفع الحصانة عن كل النواب وتجميد أعمال البرلمان لمدّة شهر ابتداء من ذلك التاريخ، استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور.