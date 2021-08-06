محسن الدالي: سيتم الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في حكومة المشيشي

قال الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، إنه سيتم الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في الدولة وتحديدا على مسؤولين في الحكومة السابقة.وفي اتصال هاتفي له في برنامج On Air على شمس أف أم، أوضح محسن الدتالي أنه يتم حاليا تجميع المعلومات بخصوص هذه القرارات.وفيما بتعلق بوضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، بين الدالي أن هذا الموضوع من مشمولات وزير الدالخلية.