وليد جلاد يكشف فحوى مكالمة هاتفية جمعته أمس مع هشام مشيشي

لا مجال لعودة الحكم الفردي والنهضة ظلت خارج التاريخ

جدد النائب في البرلمان المجمد، وليد جلاد، تفنيد ما يروج من معلومات حول تعرض رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي للاعتداء في قصر قرطاج ليلة 25 جويلية الفارط .وأضاف وليد جلاد، خلال استضافته، اليوم الخميس 05 أوت 2021، على اذاعة شمس أنه اتصل ليلة 25 جويلية بمشيشي وشدد على أنه قضى ليلته مع عائلته.كما أوضح أنه اتصل يوم 27 جويلية بمشيشي واطمأن على صحته وقد اتصل به أمس الأربعاء من الباب الانساني .وتابع جلاد أن مشيشي قال خلال الاتصال "أنا في صحة جيدة وتوا مع عائلتي وربي يمنع تونس ويوفق رئيس الجمهورية وأنا راضي على روحي وضميري مرتاح".وقال وليد جلاد، إنه لا مجال لعودة الحكم الفردي ولا مجال للعودة إلى الوراء ولا مجال لعودة الوضع لما كان عليه قبل 25 جويلية.وأضاف وليد جلال أنه مع تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي برقابة قوية من السلطة التشريعية.وأبرز ضرورة المحافظة على الدستور في باب الحريات والحقوق واستقلال السلطة القضائية ومدنية الدولة لكنه مع مراجعة الباب الثالث والرابع.وفي تعليقه على ما يحصل اليوم في حركة النهضة، اعتبر وليد جلاد، أن حركة النهضة ظلت خارج التاريخ وظلت في الفترة التي بقت 25 جويلية.وأكد النائب أنه من الضروري فتح ملفات كل الأحزاب السياسية بينهم النهضة ومراجعة قانون الأحزاب.