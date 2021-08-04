الهاشمي الوزير: “سيتم تطعيم الأشخاص البالغين 16 سنة فما فوق بلقاح فايزر”

أفاد عضو لجنة التلاقيح، الهاشمي الوزير، اليوم الأربعاء 04 أوت 2021، خلال تدخله على اذاعة أكسبريس، أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج تم استدعاؤهم يوم أمس لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحا أنه تم الاتفاق على أن يتلقوا هؤلاء الطلبة لقاح جونسون أند جونسون في جرعة واحدة، معتبرا أن هؤلاء الطلبة لا يتجاوز عددهم الـ5 آلاف طالب، وفق تعبيره.وبين الهاشمي الوزير أنه بالنسبة للأشخاص البالغين 16 سنة فما فوق سيحصلون على لقاح فايزر، والأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق سيحصلون على لقاح جونسون أند جونسون، وفق قوله.وأشار الوزير إلى أن عدد الحالات الإيجابية انخفض إلى 20 في المائة، ولكن الضغط في اقسام الانعاش مازال متواصلا وعدد الوفيات مازال مستقر، وفق قوله.وأضاف الهاشمي الوزير أن تونس كانت من أول البلدان التي انتشر فيها المتحور “دلتا” بصفة كبرى، متوقعا أنه حسب الإحصاء والمعلومات فإنه إلى حدود شهر سبتمبر ستكون المناعة الطبيعية التي تطورت بعد انتشار الفيروس أكثر من 60 في المائة، وفق تعبيره.وأكد الوزير أنه سيتم تلقيح 50 في المائة من المواطنين إلى غاية منتصف شهر أكتوبر القادم، ونسبة المناعة الجماعية ستكون أكثر من 80 في المائة وهذا مؤشر يساهم في نقص انتشار الفيروس، حسب قوله.وشدد على ضرورة الالتزام بالوسائل الوقائية، باعتبار أن هناك دراسات تشير إلى أن الشخص بعد ما يقوم بعملية التلقيح يمكن أن يحمل الفيروس، ومن الضروري ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الجسدي، وفق تعبيره.وأبرز الوزير أن الهدف الأول من التلقيح هو تقليص الحالات المخطرة وحالات الوفيات لذلك يكون التلقيح بالأولويات ويكون لكبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن الهدف الثاني من التلقيح هو تلقيح أكثر ما يمكن من الأشخاص لكي للحد من انتشار الفيروس.