محمد عبو: تمنيت 25 جويلية تتسكر برشة مقرات وبرشة أشخاص يتحطو تحت الإقامة الجبرية

قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انه تمنى لو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع الكثير من الأشخاص في الإقامة الجبرية وغلق العديد من المقرات والإدارات.وقال عبو " قيادات في حركة النهضة تقوم بتبييض أموال وشراء عقارات عبر عدد من الأشخاص متابعا " لدي ما يثبت ذلك".وقال محمد عبو انه قام برفع قضية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في شبهات تمويلات حركة النهضة.وقال محمد عبو "الديمقراطية فاسدة و ما جابت حتى انجاز و برشة اطراف سياسية متورطة".وتابع محمد عبو "النهضة تحب تكون موجودة في كل وزارات السيادة والحكومة خاطر عندها ملفات فساد كبيرة".واكد محمد عبو ان الإجراءت الإستثنائية ستتواصل 6 أشهر أخرى على أقل تقدير مشيرا بان الحياة السياسية ستعود من جديد دون شك.