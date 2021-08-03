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محمد عبو: تمنيت 25 جويلية تتسكر برشة مقرات وبرشة أشخاص يتحطو تحت الإقامة الجبرية

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 17:30قراءة: 0 د, 40 ث
قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انه تمنى لو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع الكثير من الأشخاص في الإقامة الجبرية وغلق العديد من المقرات والإدارات.

وقال عبو " قيادات في حركة النهضة تقوم بتبييض أموال وشراء عقارات عبر عدد من الأشخاص متابعا " لدي ما يثبت ذلك".
وقال محمد عبو انه قام برفع قضية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في شبهات تمويلات حركة النهضة.


وقال محمد عبو "الديمقراطية فاسدة و ما جابت حتى انجاز و برشة اطراف سياسية متورطة".
وتابع محمد عبو "النهضة تحب تكون موجودة في كل وزارات السيادة والحكومة خاطر عندها ملفات فساد كبيرة".
واكد محمد عبو ان الإجراءت الإستثنائية ستتواصل 6 أشهر أخرى على أقل تقدير مشيرا بان الحياة السياسية ستعود من جديد دون شك.



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