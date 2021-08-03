صورة اليوم : "خزندار" يتجوّل في ايطاليا

تداولت الثلاثاء 3 أوت، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوزير المالية علي الكعلي وهو يتجول في احد شوارع ايطاليا تزامنا مع الاعلان عن اعفائه من طرف رئيس الجمهورية.
وهاجم بعض النشطاء وزير المالية واتهموه بالاستهتار وانعدام المسؤولية والوطنية فيما اعتبر آخرون أن الحكومة تعتبر مستقيلة منذ أن تم الاعلان عن اعفاء رئيس الحكومة وله الحرية في التجول اينما يريد.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان الاثنين 2 أوت خلال استقباله المكلفة بتسيير الوزارة هاجم وزير المالية وشبهه بمصطفى خزندار قائلا "الوزير ما ثماش ريحتو، خزندار قبل هز الخزنة وهرب والوزير اليوم ما نعرفش هز والا ما هزش اما ما ثماش ريحتو".
وهاجم بعض النشطاء وزير المالية واتهموه بالاستهتار وانعدام المسؤولية والوطنية فيما اعتبر آخرون أن الحكومة تعتبر مستقيلة منذ أن تم الاعلان عن اعفاء رئيس الحكومة وله الحرية في التجول اينما يريد.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان الاثنين 2 أوت خلال استقباله المكلفة بتسيير الوزارة هاجم وزير المالية وشبهه بمصطفى خزندار قائلا "الوزير ما ثماش ريحتو، خزندار قبل هز الخزنة وهرب والوزير اليوم ما نعرفش هز والا ما هزش اما ما ثماش ريحتو".
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