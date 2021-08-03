سامي الطاهري: الاتحاد سيقدم خارطة طريق للحكومة .. ‎‎

قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالاعلام اليوم لاذاعة موزاييك إن الهيئة الادارية المنعقدة صباح اليوم ستنظر في مستجدات الوضع العام منذ اعلان رئيس الجمهورية حل الحكومة وتجميد البرلمان اثر احتجاجات 25.





كما أعلن الطاهري أن الاتحاد وضع خارطة طريق سيعرضها على أعضاء الهيئة الادارية دون المصادقة عليها الى حين تشكيل حكومة لتقديمها لها وقال لا يمكن تقديم خارطة طريق قبل تشكيل حكومة حتى لا تذهب في الفراغ.





وشدد الطاهري بالقول إن الاتحاد يشاطر الرؤية الشعبية في التفاؤل رغم أن المرحلة دقيقة وصعبة واعتبر الطاهري أن للاتحاد أملا في تجاوز المرحلة الاستثنائية بسلام رغم ما لديه من توجس تجاه هذا الظرف الاستثنائي.



