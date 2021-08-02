القرافي:''من مصلحة تونس أن لا تقود السلطة التنفيذية النيابة العمومية''

أقرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي انه ليس من مصلحة تونس في الظرف الحالي أن تقود السلطة التنفيذية النيابة العمومية، وفق تعبيرها.وقالت في تصريح لاذاعة شمس آف آم اليوم الإثنين، إن" قيادة السلطة التنفيدية للنيابة العمومية أصبح هاجسا وقد عبرت عنه أطياف عريضة من المجتمع."ويذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية إثر تجميده نشاط البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي.وأشارت القرافي إلى ان جمعية القضاة منذ 8 أشهر تدفع وتراقب المجلس الاعلى للقضاء لتتم محاسبة وتحميل المسؤوليات لكل قاضي متورط، خاصة ملف ال13 قاضي الذين تمت إحالتهم للتأديب.