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تونس: تفاصيل الإصابة المسجلة بالفطر الأسود

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 13:09قراءة: 0 د, 40 ث
أكدّ البروفسور بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة رمزي المعتمري، إصابة سيّدة مازالت لم تتعافى من فيروس كورنا (منذ أول شهر جويلية)، بمرض الفطر الأسود.

وأكد المعتمري في تصريح لاذاعة جوهرة, أنّ حالة المصابة مستقرة وهي مواطنة تمّ نقلها من المستشفى الجامعي ابن الجزار بولاية القيروان، وهي لم تكن الأولى في تونس، المصابة بمرض "الفطر العفني" الناتج عن تعفن الأنسجة أو "الفطر الأسود"،حيث تمّ التعامل منذ سنة 2000 مع 5 أو 6 حالات مشابهة بالمستشفى الجامعي سهلول، وتماثلت جميعها للشفاء.


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وبيّن أنّ السيّدة في الأربعينات من عمرها تُعاني من القصور الكلوي والقصور السكري الذي يُسبب ضعف المناعة، مضيفا أنّ مرض الفطر الأسود غير مُعْدٍ، وأهم عناصر معالجته، الخضوع لعملية جراحية لاستئصال الأنسجة المتعفنة واستعمال أدوية خاصة.

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