   Abdelhalim - أبو قلب خالي  

عبير موسي للغنوشي: ما استعرفناش بيك وانت رئيس برلمان... ولن نستعرف بك وانت مجمّد

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 11:16قراءة: 0 د, 18 ث
رفضت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بيان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بخصوص الموقف من إيقاف النائب ياسين العياري.
وقالت عبير موسى في فيديو نشر في صفحتها على الفايسبوك موجهة كلامها للغنوشي "إن لم تستحي فافعل ما شئت..ونحن لم نستعرف بك أبدا عندما كان المجلس قائم الذات فلن نستعرف بك وبالبيان الذي أصدرته".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230102

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 31 Juillet 2021 à 11h 13m |           
و الشعب ما استعرف بيكم وقت بن على وقام عليكم بثورة اعترف بها العالم الحر باش نستعرفو بيكم تو انت تخدم مرتزقة قزمة عند العربان المتخلفين ...
هذه المتخلفة عليها أن تخجل من الشعب عندما تمتعت بكل مخرجات النظام الديمقراطي و بالحرية و مكان في البرلمان يضمن لها التعبير و التصيت على تشرعات البلاد فعطلت عمله بسلوكات همجية لا مبرر لها ... وهي الآن تنادي بالعودة للدكتاتورية التي كانت تستعبد الشعب التونسي فنساؤه بونيشات عندها ورجاله قوادة في الشعب و المافيا يسرق وتعكعك في مقدرات الدولة و الظلم في المحاكم وفي السجون هذا نظام بن على الذي تنادي به هي و بني خلفان ...
الديمقراطية لم تفشل في تونس و لن تفشل ولكنها تعرضت لحصار ومؤامرة من طرف دعاة التخلف الذين دمرو الاقتصاد وعطلو الإنتاج ... لقد حادوا على اهداف الثورة عندما أقصو التنمية وعطلو كل عمل تنموي ومضو ارهاق كل نفس تنمي بالزيادات المشطة في الأجور و الترقيات الحرام الزقوم و الإنتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية ... هذه الثورة المضادة تلقت الدعم المباشر من الأحزاب المتخلفة الإيديولوجية التي ترفض ارادة الشعب و مخرجات الإنتخابات وتخالف الدستور الذي شاركت في
اعداده ... في شارع الحبيب بورقيبة النهضة تدعو للحوار للاتفاق على برناعمل الحكومة بين كل الأحزاب و حمة الهمامي يجيب بالخطاب العدائي العدمي ورفض الحوار ومنطق المغالبة الذي انتهجه منذ سنين ورفضه منه الشعب بأن أقصاه من المشهد السياسي لغبائه ...



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