عبير موسي للغنوشي: ما استعرفناش بيك وانت رئيس برلمان... ولن نستعرف بك وانت مجمّد

رفضت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بيان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بخصوص الموقف من إيقاف النائب ياسين العياري.وقالت عبير موسى في فيديو نشر في صفحتها على الفايسبوك موجهة كلامها للغنوشي "إن لم تستحي فافعل ما شئت..ونحن لم نستعرف بك أبدا عندما كان المجلس قائم الذات فلن نستعرف بك وبالبيان الذي أصدرته".