جد ظهر اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 حريق بالجزء الخلفي لمصنع التبغ والوقيد بالوردية ،وقد توجه اعوان الحماية المدنية وتمكنوا من اخماد الحريق بواسطة شاحنتي اطفاء و ذلك وفق ما اكده لباب نات العميد والناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.
حريق بمصنع التبغ والوقيد بالوردية
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الأربعاء 28 جويلية 2021 | 18 ذو الحجة 1442
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