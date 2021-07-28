حريق بمصنع التبغ والوقيد بالوردية

جد ظهر اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 حريق بالجزء الخلفي لمصنع التبغ والوقيد بالوردية ،وقد توجه اعوان الحماية المدنية وتمكنوا من اخماد الحريق بواسطة شاحنتي اطفاء و ذلك وفق ما اكده لباب نات العميد والناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.



