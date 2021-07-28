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حريق بمصنع التبغ والوقيد بالوردية

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Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 17:10قراءة: 0 د, 12 ث
جد ظهر اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 حريق بالجزء الخلفي لمصنع التبغ والوقيد بالوردية ،وقد توجه اعوان الحماية المدنية وتمكنوا من اخماد الحريق بواسطة شاحنتي اطفاء و ذلك وفق ما اكده لباب نات العميد والناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229938

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 16h 40m |           
ملف هذه المؤسسات المفلسة يجب ان يفتح ... الشعب لا يمول مؤسسات معبية بالسراق والقحافة والكركارة واللي داخلين بالمحسوبية والرشوة ... المؤسسة المنتجة تبقى والفالسة تتباع



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