عميد المحامين: ما قام به رئيس الجمهورية إجتهاد، يمكن تصويبه عند التطبيق بالحوار بين كل الأطراف

أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لاذاعة موازييك اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 أن الهيئة الوطنية للمحامين قدمت مبادرة حوار منذ أكثر من 6 أشهر لكنها لم تر النور، معتبرا أن الحلول بالنسبة للمسار السياسي يجب أن تكون بالتوافق.واعتبر بودربالة أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص ترأسه النيابة العمومية ووضعها تحت إشرافه المباشر المعنى الأول من هذا القرار هو المجلس الأعلى للقضاء الذي عليه أن يبين موقفه من هذا القرار خاصة أن أعضاء النيابة العمومية لهم صفة القاضي وهم أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء.وبخصوص بقية الإجراءات التي اتخذها أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن المجتمعات الشرقية تتصرف بالعاطفة، مضيفا أن الإجراءات التي وقع اتخاذها يجب أن تكون بصورة عقلانية مع تغليب المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار والرجوع إلى الحوار بين الأطراف الفاعلة والتي لها شرعية دستورية لإيجاد حل لهذا الوضع .واعتبر بودربالة أن ما قام به رئيس الجمهورية إجتهاد، يمكن تصويبه عند التطبيق بالحوار بين كل الأطراف .