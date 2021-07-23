رئيس تحرير أخبار التلفزة الوطنية ردا على رئيس الجمهورية: النقد مشروع لكن التشكيك في النزاهة مرفوض''

قال رئيس نشرة أخبار التلفزة الوطنية عماد بربورة، مساء اليوم الجمعة، ردا على تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص ترتيب الأخبار وتغطية نشاطه في النشرة الرئيسية لتلفزة الوطنية إن "النقد مشروع لكن التشكيك في النزاهة مرفوض".
وأقر بربورة في تصريح لاذاعة شمس آف آم أنه لا يوجد تعتيم للنشاط الرئاسي وبإمكان الرأي العام الإطلاع على النشرة على اليوتيوب والتحقق منها ، لافتا النظر إلى أن ترتيب النشرة منطقي.
وأكد بربورة ان كافة الصحفيين والعاملين في قسم الأخبار مرتبطين في النشرات بظرفية في البلاد وبخط تحريري واضح وصريح يحترم الجميع وعلى نفس المسافة من الجميع ويعتبر مشاغل الناس من أهم اولوياته، وفق تعبيره.
وجدد رئيس نشرة أخبار التلفزة الوطنية التأكيد على "قبولهم النقد دون المساس او الدخول في مسألة النزاهة لانهم على نفس المسافة من الجميع ".
وكان رئيس الجمهورية قال اليوم الجمعة إن وسائل إعلام تقوم بالتعتيم على المبادرات التي يقوم بها سواء في تونس أو على مستوى مجلس الأمن والاتحاد الافريقي ومع منظمة الصحة العالمية ومع الدول الأجنبية.
وأضاف سعيد خلال زيارته لمقر وحدة التلاقيح والأمصال والمواد البيولوجية التابعة للصيدلية المركزية للاشراف على شحنة التلاقيح التي تسلمتها تونس من فرنسا أنه "'في شريط الأنباء أول أمس يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم.. على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى".
وأقر بربورة في تصريح لاذاعة شمس آف آم أنه لا يوجد تعتيم للنشاط الرئاسي وبإمكان الرأي العام الإطلاع على النشرة على اليوتيوب والتحقق منها ، لافتا النظر إلى أن ترتيب النشرة منطقي.
وأكد بربورة ان كافة الصحفيين والعاملين في قسم الأخبار مرتبطين في النشرات بظرفية في البلاد وبخط تحريري واضح وصريح يحترم الجميع وعلى نفس المسافة من الجميع ويعتبر مشاغل الناس من أهم اولوياته، وفق تعبيره.
وجدد رئيس نشرة أخبار التلفزة الوطنية التأكيد على "قبولهم النقد دون المساس او الدخول في مسألة النزاهة لانهم على نفس المسافة من الجميع ".
وكان رئيس الجمهورية قال اليوم الجمعة إن وسائل إعلام تقوم بالتعتيم على المبادرات التي يقوم بها سواء في تونس أو على مستوى مجلس الأمن والاتحاد الافريقي ومع منظمة الصحة العالمية ومع الدول الأجنبية.
وأضاف سعيد خلال زيارته لمقر وحدة التلاقيح والأمصال والمواد البيولوجية التابعة للصيدلية المركزية للاشراف على شحنة التلاقيح التي تسلمتها تونس من فرنسا أنه "'في شريط الأنباء أول أمس يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم.. على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى".
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