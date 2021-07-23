العاب طوكيو - سارة بسباس وفارس الفرجاني يستهلان غدا منافسات مسابقتي سيف المبارزة والسيف الحاد

تستهل لاعبة المبارزة سارة بسباس (32 سنة) غدا السبت مشاركتها الثالثة في الالعاب الاولمبية بمواجهة الايطالية فيديريكا ايزولا في الدور 32 من مسابقة سلاح سيف المبارزة سيدات.ويلاقي فارس الفرجاني(23 سنة) الذي يشارك في الالعاب الاولمبية للمرة الثانية من جهته في افتتاح مقابلاته ضمن مسابقة سلاح السيف الحاد رجال الايطالي اينريكو بيري في الدور 32.وفي رياضة التايكواندو يتبارى الشاب خليل الجندوبي (19 سنة) يوم السبت في وزن(-58 كلغ) مع الروسي ميخايل ارتامونوف في الدور ثمن النهائي.وسيكون الموعد يوم السبت، في اليوم الثاني من الالعاب، مع منافسات تنس الطاولة حيث تتبارى فدوى القارصي في الدور التمهيدي للاناث مع بولوريردان باتمونخ من منغوليا فيما يواجه ادم حمام في الدور الاول للذكور لي كو من اكرانيا.ويفتتح المنتخب التونسي للكرة الطائرة من جهته مشاركته السابعة في الالعاب الاولمبية بمواجهة نظيره البرازيلي (حامل اللقب) في الجولة الاولى من منافسات للمجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات الارجنتين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.ويخوض علاء العثماني، غدا، منافسات الرماية بمسدس ضغط هوائي 10 امتار.ويتضمن برنامج الغد ايضا منافسات التجديف مع الثنائي نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي في صنف زوجي مزدوج سيدات وزن خفيف.ويسعى الثنائي التونسي المشارك للمرة الثانية في الاولمبياد الى ادراك الدور نصف النهائي ودخول قائمة ال12 الاوائل بعد ان بلغ الدور ربع النهائي في العاب ريو.