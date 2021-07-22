باب نات -

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واعوان مركز الامن الوطني بحي ابن خلدون واثر مداهمة أمنية تتكون من 11 عون امن من الاطاحة بمنحرف خطير من ذوي السوابق العدلية ،ومعروف بكنية "وشواشة " اغرق منطقة حي ابن خلدون بالمخدرات وبيعها للقصر وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.وبتفتيش منزله تم حجز 40 قطعة مخدرات ومبالغ مالية متأتية من عمليات بيعها .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه من أجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول" ب" بغية الاتجار فيها.