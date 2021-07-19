كلمة لرئيس الحكومة الى الشعب التونسي مساء اليوم على الوطنية

يتوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بكلمة للشعب التونسي على الساعة الثامنة مساء على شاشة الوطنية الأولى، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايسبوك.



