يتوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بكلمة للشعب التونسي على الساعة الثامنة مساء على شاشة الوطنية الأولى، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايسبوك.
كلمة لرئيس الحكومة الى الشعب التونسي مساء اليوم على الوطنية
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الاثنين 19 جويلية 2021|9 ذو الحجة 1442
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