صورة تعيد الأمل للتونسيين: الجيش يلقح للمواطنين دار دار بأقصى أرياف الجنوب

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة أعادت للشعب التونسي الأمل بتجاوز أزمة كورونا.
وظهر عدد من العسكريين من مختلف الرتب وهم يلقحون للمواطنين بأقصى أرياف الجنوب.
ويسارع الجيش الوطني لمعاضدة جهود الجيش الأبيض من أطباء وزارة الصحة للقيام بعمليات التلقيح بعد ان توفرت الكميات اللازمة من التلاقيح المختلفة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأحد، أن 42832 شخصا، تلقوا التلقيح ضد كورونا يوم السبت 17 جويلية 2021 الموافق لليوم 127 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، منهم 26055 شخص تلقوا الجرعة الثانية.
وبلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح الى حدود يوم 17 جويلية 891620 شخصا يتوزعون الى 781483 ملقح تلقوا جرعتين و110137 متعاف من كوفيد 19 تلقوا جرعة واحدة. وأفادت وزارة الصحة ان العدد الاجمالي للتلاقيح بلغ 2 مليون و347 الفا و547 تلقيحا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.
وناهز عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" المخصصة للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا 3519400 مسجلا الى حدود الساعة 15 من اليوم الأحد 18 جويلية 2021. وجددت وزارة الصحة دعوتها الى المواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على التلقيح المضاد لفيروس كورونا التسجيل في منظومة "ايفاكس" المخصصة للغرض.
وظهر عدد من العسكريين من مختلف الرتب وهم يلقحون للمواطنين بأقصى أرياف الجنوب.
ويسارع الجيش الوطني لمعاضدة جهود الجيش الأبيض من أطباء وزارة الصحة للقيام بعمليات التلقيح بعد ان توفرت الكميات اللازمة من التلاقيح المختلفة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأحد، أن 42832 شخصا، تلقوا التلقيح ضد كورونا يوم السبت 17 جويلية 2021 الموافق لليوم 127 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، منهم 26055 شخص تلقوا الجرعة الثانية.
وبلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح الى حدود يوم 17 جويلية 891620 شخصا يتوزعون الى 781483 ملقح تلقوا جرعتين و110137 متعاف من كوفيد 19 تلقوا جرعة واحدة. وأفادت وزارة الصحة ان العدد الاجمالي للتلاقيح بلغ 2 مليون و347 الفا و547 تلقيحا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.
وناهز عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" المخصصة للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا 3519400 مسجلا الى حدود الساعة 15 من اليوم الأحد 18 جويلية 2021. وجددت وزارة الصحة دعوتها الى المواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على التلقيح المضاد لفيروس كورونا التسجيل في منظومة "ايفاكس" المخصصة للغرض.
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