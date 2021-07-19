صورة تعيد الأمل للتونسيين: الجيش يلقح للمواطنين دار دار بأقصى أرياف الجنوب

42832 شخصا، تلقوا التلقيح ضد كورونا يوم السبت 17 جويلية 2021

استكملوا التلقيح الى حدود يوم 17 جويلية 891620

عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" المخصصة للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا 3519400 مسجلا

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة أعادت للشعب التونسي الأمل بتجاوز أزمة كورونا.وظهر عدد من العسكريين من مختلف الرتب وهم يلقحون للمواطنين بأقصى أرياف الجنوب.ويسارع الجيش الوطني لمعاضدة جهود الجيش الأبيض من أطباء وزارة الصحة للقيام بعمليات التلقيح بعد ان توفرت الكميات اللازمة من التلاقيح المختلفة.وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الأحد، أنالموافق لليوم 127 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، منهم 26055 شخص تلقوا الجرعة الثانية.وبلغ عدد التونسيين الذينشخصا يتوزعون الى 781483 ملقح تلقوا جرعتين و110137 متعاف من كوفيد 19 تلقوا جرعة واحدة. وأفادت وزارة الصحة ان العدد الاجمالي للتلاقيح بلغ 2 مليون و347 الفا و547 تلقيحا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.وناهزالى حدود الساعة 15 من اليوم الأحد 18 جويلية 2021. وجددت وزارة الصحة دعوتها الى المواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على التلقيح المضاد لفيروس كورونا التسجيل في منظومة "ايفاكس" المخصصة للغرض.