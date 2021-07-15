زعيمة اعتصام الرحيل 3 فاطمة المسدي: نهار 25 جويلية نُخرجوا نطرّدوا الخوانجية والخواف يشد دارو

دعت الخميس 15 جويلية، النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي التونسيين إلى النزول بكثافة إلى الشارع يوم عيد الجمهورية الذي يصادف 25 من الشهر الجاري.وشددت المسدي على ضرورة النزول يوم 25 جويلية الي الشارع لطرد حركة النهضة من مواقع الحكم .كما دعت إلى عدم التهجم على الدساترة في هذه المسيرة تقديرا لما بذله بعض أبنائهم في خدمة الدولة من مواقع مختلفة حسب تعبيرها.وقالت المسدي مخاطبة انصارها"خلينا رجال ونساء نخرجوا نطردوا الخوانجية من الحكم والخوافة يشدوا ديارهم ".