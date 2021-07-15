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زعيمة اعتصام الرحيل 3 فاطمة المسدي: نهار 25 جويلية نُخرجوا نطرّدوا الخوانجية والخواف يشد دارو

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 22:17 قراءة: 0 د, 24 ث
دعت الخميس 15 جويلية، النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي التونسيين إلى النزول بكثافة إلى الشارع يوم عيد الجمهورية الذي يصادف 25 من الشهر الجاري.
وشددت المسدي على ضرورة النزول يوم 25 جويلية الي الشارع لطرد حركة النهضة من مواقع الحكم .

كما دعت إلى عدم التهجم على الدساترة في هذه المسيرة تقديرا لما بذله بعض أبنائهم في خدمة الدولة من مواقع مختلفة حسب تعبيرها.

وقالت المسدي مخاطبة انصارها"خلينا رجال ونساء نخرجوا نطردوا الخوانجية من الحكم والخوافة يشدوا ديارهم ".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229299

Ryan81  (Netherlands)  |Jeudi 15 Juillet 2021 à 22h 12m |           
هذي ما تتهنى كان ما طيح روحها كريز وتهبط تتصكك

Amor2  ()  |Jeudi 15 Juillet 2021 à 21h 46m |           
يا فاطنة يا خيّتي عيب عليك ... وسعي بالك شوية...و ردي بالك على صحيحتك لينفجرلك عرق في مخك...



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