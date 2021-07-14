   Om Kalthoum - كوكتيل  

السفير الياباني يؤكد دعم بلاده لتونس في حربها ضد كوفيد 19

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 17:01 قراءة: 0 د, 30 ث
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة سفير اليابان في تونس شينسوكي شيميزو.
ومثل اللقاء وفق بلاغ للقصبة فرصة للتنويه بالعلاقات التاريخية التونسية اليابانية الضاربة في القدم، وأهمية العمل على تطويرها بما يضمن مصلحة الشعبين.

وتوجه رئيس الحكومة بالشكر والعرفان للجانب الياباني على الدعم المتواصل لتونس خاصة خلال جائحة كورونا مثمنا دور اليابان في مجابهة هذا الوباء خاصة وأنها أكبر ممول لمنظومة كوفاكس بحوالي مليار دولار.


من جهته عبّر السفير الياباني عن استعداد بلاده لتقديم مساعدة مباشرة لتونس في حربها ضد وباء كوفيد-19، مجددا بهذه المناسبة دعم اليابان لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

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