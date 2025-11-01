Babnet   Latest update 06:16 Tunis

سرقة حلي مريم العذراء من كنيسة إسبانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690598a43d3757.39018536_gikhojnpqelfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025
      
سرق مجهولون 18 قطعة من المجوهرات الثمينة من تمثال مريم العذراء الوردية الموجودة في كنيسة سانتا كروز لا ريال في مدينة غرناطة الإسبانية.

وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" بأن أخوية الوردية، التجمع الكاثوليكي المشرف على الكنيسة، أعلنت عن هذه السرقة، مؤكدة أن جميع القطع المسروقة كانت هدايا تبرع بها المصلون وليست ملكا للأخوية.



وقد أبلغت الأخوية الشرطة بالحادث، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل في التحقيقات الجارية. كما كشف البيان عن وجود كاميرات مراقبة في مكان السرقة، وأن السلطات تقوم بتحليل مقاطع الفيديو المسجلة.


يذكر أن كنيسة سانتا كروز لا ريال تعرضت للسرقة نحو 20 مرة سابقا، ثلاث منها استهدفت أخوية الوردية تحديداً. وتعمل الشرطة حاليا على فحص البصمات التي عثر عليها في مصلى الأخوية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الزوار المشتبه بهم.


