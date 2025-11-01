سرقة حلي مريم العذراء من كنيسة إسبانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690598a43d3757.39018536_gikhojnpqelfm.jpg width=100 align=left border=0>

سرق مجهولون 18 قطعة من المجوهرات الثمينة من تمثال مريم العذراء الوردية الموجودة في كنيسة سانتا كروز لا ريال في مدينة غرناطة الإسبانية.



وأفادت صحيفة "إل إسبانيول" بأن أخوية الوردية، التجمع الكاثوليكي المشرف على الكنيسة، أعلنت عن هذه السرقة، مؤكدة أن جميع القطع المسروقة كانت هدايا تبرع بها المصلون وليست ملكا للأخوية.





El Presidente y la Junta de Gobierno queremos expresar nuestra m s profunda repulsa ante el lamentable robo de las joyas de Nuestra Se ora del Rosario.

Este acto delictivo no solo atenta contra el patrimonio material que hemos custodiado con tanto cari o los cofrades y devotos pic.twitter.com/Jytz88jTCS — Federaci n de Cofrad as de Granada (@Fedcofrgr) October 28, 2025



وقد أبلغت الأخوية الشرطة بالحادث، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل في التحقيقات الجارية. كما كشف البيان عن وجود كاميرات مراقبة في مكان السرقة، وأن السلطات تقوم بتحليل مقاطع الفيديو المسجلة.





يذكر أن كنيسة سانتا كروز لا ريال تعرضت للسرقة نحو 20 مرة سابقا، ثلاث منها استهدفت أخوية الوردية تحديداً. وتعمل الشرطة حاليا على فحص البصمات التي عثر عليها في مصلى الأخوية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الزوار المشتبه بهم.

وقد أبلغت الأخوية الشرطة بالحادث، وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل في التحقيقات الجارية. كما كشف البيان عن وجود كاميرات مراقبة في مكان السرقة، وأن السلطات تقوم بتحليل مقاطع الفيديو المسجلة.يذكر أن كنيسة سانتا كروز لا ريال تعرضت للسرقة نحو 20 مرة سابقا، ثلاث منها استهدفت أخوية الوردية تحديداً. وتعمل الشرطة حاليا على فحص البصمات التي عثر عليها في مصلى الأخوية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الزوار المشتبه بهم.