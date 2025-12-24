مؤسسة ناشئة في مجال إنتاج البروتينات المستخرجة من الحشرات تعتزم احداث موقع انتاج ثاني بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c087b1db941.10391852_qnhmlijokepgf.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ناكست بروتيين" الناشئة، محمد قصطلي، افتتاح موقع انتاج ثاني في تونس بطاقة انتاج تصل الى 12 الف طن سنويا وذلك مع بداية سنة 2026.



وحسب ما افاد به المستثمر خلال لقاء جمعه امس الثلاثاء بالمدير العام للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، بفضل التمويلات الاخيرة التي وقعت تعبئتها (18 مليون يورو) سيمكن هذا الاستثمار، علاوة على رفع طاقة الانتاج من المواد المستخرجة من الحشرات، تسريع مهمة الشركة المتمثلة في توفير بدائل مستدامة وموثوقة وتنافسية للمصادر التقليدية لأعلاف الحيوانات ، وفق بيانات نشرتها الوكالة الاربعاء.





ويُعد مشروع "نيكست بروتين" من المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، إذ يسعى إلى تحويل النفايات الزراعية إلى مصدر جديد للبروتينات اعتمادا على الحشرات.





وتعتمد الشركة على نموذج اقتصادي دائري يقوم على جمع النفايات الفلاحية وتحويلها إلى منتجات غنية بالبروتين والطاقة، عبر مراحل معالجة طبيعية للحشرات.

وتُصنّف المؤسسة ضمن أبرز الشركات الأوروبية الصاعدة في مجال إنتاج البروتينات المستخرجة من الحشرات، حيث عززت شراكاتها في مجالي تربية الأحياء المائية والزراعة، مؤكدة في الوقت ذاته قدرة هذا النوع من البروتينات على تحقيق تنافسية حقيقية على المستوى الصناعي، حسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

