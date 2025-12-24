بنزرت: تنفيذ قرار هدم وإزالة لبناية آيلة للسقوط بمحيط المدرسة الإبتدائية السمان بجومين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c26ca86d138.39421611_nqeohfgilkmpj.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت الأجهزة التنفيذية المشتركة بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، قرار هدم وإزالة لبناية على ملك للدولة آيلة للسقوط وواقعة حذو المدرسة الابتدائية السمان بجومين، وفق معتمدة المنطقة وفاء بن عريف.

وأوضحت بن عريف، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ هذه البناية باتت تمثل خطرا على المارة ومستعملي الطريق ولاسيما التلاميذ والاطار التربوي للمدرسة، ما استوجب التعجيل بتنفيذ قرار الإزالة.

وبيّنت ان قرار هدم وإزالة البناية نفّذته مصالح البلدية والمعتمدية، بحضور مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية والحرس الوطني والحماية المدنية وعمدة المكان، وسبقه تنفيذ قرار إخلاء ضد أحد الأشخاص الذين كانوا يستغلونه دون صيغ قانونية.





