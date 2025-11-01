صناعات تقليدية: الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية الجماعية "مشطية جبنيانة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69024d08d91e30.96528348_eiknlqpohmfjg.jpg width=100 align=left border=0>

أُطلق مشروع حماية وتثمين "مشطية جبنيانة" (وهو غطاء رأس تقليدي طويل منسوج من الصوف ترتديه نساء جبنيانة) من خلال أدوات الملكية الفكرية، ولا سيما العلامة التجاريّة الجماعية، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2025، بكلّ من صفاقس وجبنيانة، ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.



ويمثّل المشروع، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مرحلة محورية في الاعتراف بالمشطية بوصفها تراثا حرفيا حيّا ومبدعا يحمل قيمة اقتصادية للنساء الحرفيات في جبنيانة.









وجدّد الديوان بهذه المناسبة، إلتزامه بدعم جهود التنظيم والحماية والإشعاع الوطني والدولي لهذه الحرفة.



وانطلقت الندوة المخصصة للإعلان عن انطلاق المشروع، يوم 29 أكتوبر 2025، بحضور الهياكل المهنية والحرفيات المستفيدات من المشروع.



وأكّد المتدخلون أهميّة العمل الجماعي المنظم ووضع كراس شروط، إضافة إلى حماية وتثمين المشطية عبر منحها علامة تجارية جماعية تعزّز من هويتها ومن رؤيتها ومن قيمتها الإقتصادية.



كما نُظّمت يوم 30 أكتوبر 2025، ورشة تكوين مكّنت الحرفيات من تعميق معارفهن حول تاريخ المشطية واستراتيجيات الترويج، والمشاركة في تبادل خبرات مع مجموعة حرفيات زربية بابار، وهي زربية أمازيغية تقليدية تنسج في مدينة بابار بمنطقة الأوراس في الجزائر.





