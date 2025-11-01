Babnet   Latest update 14:07 Tunis

صناعات تقليدية: الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية الجماعية "مشطية جبنيانة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69024d08d91e30.96528348_eiknlqpohmfjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 12:59 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أُطلق مشروع حماية وتثمين "مشطية جبنيانة" (وهو غطاء رأس تقليدي طويل منسوج من الصوف ترتديه نساء جبنيانة) من خلال أدوات الملكية الفكرية، ولا سيما العلامة التجاريّة الجماعية، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2025، بكلّ من صفاقس وجبنيانة، ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويمثّل المشروع، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مرحلة محورية في الاعتراف بالمشطية بوصفها تراثا حرفيا حيّا ومبدعا يحمل قيمة اقتصادية للنساء الحرفيات في جبنيانة.



وجدّد الديوان بهذه المناسبة، إلتزامه بدعم جهود التنظيم والحماية والإشعاع الوطني والدولي لهذه الحرفة.

وانطلقت الندوة المخصصة للإعلان عن انطلاق المشروع، يوم 29 أكتوبر 2025، بحضور الهياكل المهنية والحرفيات المستفيدات من المشروع.

وأكّد المتدخلون أهميّة العمل الجماعي المنظم ووضع كراس شروط، إضافة إلى حماية وتثمين المشطية عبر منحها علامة تجارية جماعية تعزّز من هويتها ومن رؤيتها ومن قيمتها الإقتصادية.

كما نُظّمت يوم 30 أكتوبر 2025، ورشة تكوين مكّنت الحرفيات من تعميق معارفهن حول تاريخ المشطية واستراتيجيات الترويج، والمشاركة في تبادل خبرات مع مجموعة حرفيات زربية بابار، وهي زربية أمازيغية تقليدية تنسج في مدينة بابار بمنطقة الأوراس في الجزائر.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317671


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
27°-17
23°-17
22°-15
22°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    