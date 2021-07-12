السعودية تدعم تونس بمليون جرعة لقاح

استقبل رئيس الدولة، عشية اليوم الإثنين 12 جويلية 2021 بقصر قرطاج، الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، الذي كان محمّلا برسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.1 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا،190 جهاز تنفس اصطناعي،4 ملايين كمامة طبية،150 سريري طبي مهيأ بأجهزة عناية مركزة،50 جهاز مراقبة للعلامات الحيوية،500 ألف قفاز طبي،180 جهاز قيس للنبض،25 مضخة أدوية وريدية،15 منظار للحنجرة بتقنية الفيديو،5 أجهزة تخطيط القلب،319 جهاز مكثف للأكسجين.وتناولت المحادثة، أيضا، علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها مستقبلا لا سيّما عبر مساهمة المملكة العربية السعودية في إقامة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.وحمّل رئيس الدولة سفير المملكة العربية السعودية بتونس نقل فائق شكره وبالغ تقديره على هذه المبادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.2