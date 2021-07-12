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في البرلمان: سامية عبو تتصابا وتهاجم شيراز الشابي وتصفها بالجارية عندد الشيخ

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 17:09 قراءة: 0 د, 40 ث
شهدت الاثنين 12 جويلية، الجلسة العامة بالبرلمان حالة من الاحتقان والفوضى على هامش استكمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بحضور وزير المالية.

وعلى غرار العادة كان نواب كتلة الدستوري الحر وبعض نواب الكتلة الديمقراطية على رأسهم سامية عبو وراء اثارة الفوضى.


وظهرت سامية عبو في حالة صبيانية و هي تضرب على الطاولة وتصرخ بياعين بلادنا قتالين ولادنا وغيرها من الشعارات مثل الشعب فد فد مالطرابلسية الجدد.

ونشبت في الأثناء مناوشة بين سامية عبو والنائبة عن قلب تونس شيراز الشابي وهاجمتها قائلة "يا سراق يا متحيلين يامتاع تبييض الأموال يا متيع الشيخ يا جارية عند الشيخ وعند النهضة".

فردّت شيراز الشابي على سامية عبو قائلة "صحيت يا حكومة الزبلة، يا حكومة أنزّهك يا سيّدي الرئيس، ياكذّابة".

الفيديو: بداية من الدقيقة 3.29


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