سفير اليابان لدى تونس يعبر عن استعداد بلاده لدعم تونس في مواجهة جائحة كورونا

إستقبل عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيّين بالخارج، يوم الأربعاء 07 جويلية 2021 Shinsuke SHIMIZU، سفير اليابان بتونس.وأكد الوزير الجرندي خلال هذا اللّقاء على عراقة علاقات الصّداقة بين تونس واليابان وتميز التّعاون الثنائي وتنوعه وثرائه. كما ثمّن الدّعم الهامّ الذي ما فتئت تقدّمه اليابان لبلادنا في شكل هبات ومساعدات خلال السنوات الماضية وكذلك منذ اندلاع جائحة كوفيد 19 على شكل مساعدات طبيّة لمعاضدة جهود تونس في مكافحة هذا الفيروس سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو من خلال الهيئات الأممية المتخصصة.ودعا عثمان الجرندي بهذه المناسبة الى مزيد تعزيز هذا التّعاون في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي تمر به بلادنا في الفترة الراهنة مع تطلع تونس إلى الإستفادة العاجلة من دعم البلدان الشقيقة والصديقة ولاسيما اليابان للحصول عاجلا على لقاحات لمواجهة جائحة كورونا.وأشاد الوزير الجرندي بمستوى التشاور والتنسيق بين تونس واليابان داخل المحافل الدولية حول المواقف المتعلقة بأهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك وكذلك تبادل دعم الترشحات داخل الهيئات الأممية والدولية.من جانبه، أعرب السّفير الياباني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مواجهة جائحة كورونا خاصة في الظرف الراهن منوها بمتانة علاقات الصداقة بين البلدين ومبرزا بعض مجالات الدعم لتونس في الميدان الطبي لمكافحة جائحةكورونا.ومثل هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى آخر الإستعدادات التي قام بها اليابان لتنظيم الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وكيفية إدارة هذا الحدث الرياضي في ظل الظرف الوبائي العالمي.من جهة أخرى، أعرب السفير الياباني عن تطلع بلاده لمشاركة الوزير في الإجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا TICAD8 والمزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر2021 اعدادا لقمة تونس خلال سنة 2022 وكذلك تأدية زيارة ثنائية بنفس المناسبة.