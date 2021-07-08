   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

وزير الدفاع الوطني يستقبل رئيس أركان الجيوش الإسباني

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 15:37 قراءة: 0 د, 32 ث
استقبل وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي صباح اليوم الخميس 08 جويلية 2021 بمقر الوزارة الفريق بالبحرية “TEODOROE.LOPEZ CADERON” رئيس أركان الجيوش الإسباني بحضور سفير إسبانيا بتونس.

واستعرض الجانبان بالمناسبة العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع البلدين. كما تطرّقا إلى السبل الكفيلة بمزيد دعم التعاون القائم في المجال العسكري.


وثمّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة مستوى التعاون القائم بين إسبانيا وتونس في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، داعيا إلى العمل على تطويره بما يساهم في الارتقاء بالقدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية سواء في إطار التعاون الثنائي أو في إطار 5 زائد 5 دفاع.

وعبّر الضيف الإسباني من جهته عن التزام حكومة بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وعن استعدادها لدعم القوات المسلحة.


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