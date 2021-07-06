   Om Kalthoum - ثورة الشك  

بعد الدعوة لتشكيل حكومة سياسية، ناجي جلول يؤكد انه لن يشارك في حكومة مع حركة النهضة

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 22:34 قراءة: 0 د, 27 ث
قال الثلاثاء 6 جويلية، وزير التربية السابق، ورئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول ان حزبه لن يشارك في أي حكومة حركة النهضة.
وأضاف في تدوينة نشرا بصفحته على الفايسبوك ان حزبه لن يكون أيضا "باراشوك لعبير موسى وحزبها مؤكدا سعيه الي تكوين جبة عريضة من أجل قيم الجمهورية والدولة الاجتماعية.

وتتزامن تدوينة ناجي جلول مع دعوة حركة النهضة لتشكيل حكومة سياسية وقد أثارت تدوينته عديد التفاعلات الساخرة وعلق بعض النشطاء بالقول "من تحدث عن مشاركتك من عدمها ومن طلب منك ذلك ولا تنسي انك أصبحت وزيرا بسبب تقربك من الغنوشي".




Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 228825

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 15h 58m |           
يا ولى حال تونس معملة عليك أدعو التوانسة من بنزرت إلى بن قردان للخروج في مسيرات للمطالبة بالرجوع عن قرارك

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 08h 26m |           
تمخض الجبل فولد فأرا

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 07h 28m |           
وهوّ، شكون زمّرلُ ؟؟؟

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 07h 19m |           
لما تحسب الناس خيلها يحسب كادي بهيمه

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 06h 41m |           

ستنكس الاعلام و يعلن الحداد على وطن لم يشارك جلول في حكومته السياسية
لن تطاق الحياة بعدك با جووووووو

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 06h 16m |           
خسارة كبيرة عدم مشاركة هذا الجامعي الاخر

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 05h 35m |           
تحكي بجدك ؟
انت اكبر واحد مهم تعتمد عليك الدولة خسارة انك لن تلتحق بحكومة فيها النهضة !
الحل الوحيد هو ازاحتها من الحكم وهي صاحبة اكبر عدد ونترك المجال لمن هم من جماعة الصفر 0,000000000001



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