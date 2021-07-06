بعد الدعوة لتشكيل حكومة سياسية، ناجي جلول يؤكد انه لن يشارك في حكومة مع حركة النهضة

قال الثلاثاء 6 جويلية، وزير التربية السابق، ورئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول ان حزبه لن يشارك في أي حكومة حركة النهضة.وأضاف في تدوينة نشرا بصفحته على الفايسبوك ان حزبه لن يكون أيضا "باراشوك لعبير موسى وحزبها مؤكدا سعيه الي تكوين جبة عريضة من أجل قيم الجمهورية والدولة الاجتماعية.وتتزامن تدوينة ناجي جلول مع دعوة حركة النهضة لتشكيل حكومة سياسية وقد أثارت تدوينته عديد التفاعلات الساخرة وعلق بعض النشطاء بالقول "من تحدث عن مشاركتك من عدمها ومن طلب منك ذلك ولا تنسي انك أصبحت وزيرا بسبب تقربك من الغنوشي".