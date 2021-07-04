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دورة ومبلدون: انس جابر تواجه المصنفة 9عالميا

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 20:26 قراءة: 0 د, 15 ث
تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر عند منتصف نهار يوم الاثنين 5جويلية في إطار دور ثمن نهائي مسابقة ومبلدون المصنفة 9عالميا البولندية ايجا شيانتيك.

وسبق أن تقابلت أنس جابر مع إيجا شيانتيك في مناسبة واحدة وذلك في بطولة واشنطن عام 2019، وكانت الغلبة للبولندية بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع (4–6) و(6–4) و(6–4).

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