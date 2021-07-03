أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت على إجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية حول جائحة كوفيد-19.
رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية حول كورونا
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الأحد 04 جويلية 2021|23 ذو القعدة 1442
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