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رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية حول كورونا

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 21:40 قراءة: 0 د, 5 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت على إجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية حول جائحة كوفيد-19.



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